Политика

14:32 18.03.2021

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня - Пашинян

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Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о достигнутой с оппозицией договоренности о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении, которые пройдут 20 июня.

"Сегодня состоялась моя встреча с руководителем (оппозиционной - ИФ) фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - это внеочередные парламентские выборы", - написал Пашинян на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, учитывая обсуждения с президентом Армении Арменом Саркисяном, правящей парламентской фракцией "Мой шаг", руководителем оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня.

На своей странице в Фейсбуке Марукян сообщил, что провел телефонный разговор с Пашиняном, отметив, что для его партии "Светлая Армения" проведение выборов 20 июня приемлемо.

Теги: #парламентские_выборы #армения
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