Зеленский и Науседа подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа в четверг подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, совместная декларация фиксирует поддержку европейской перспективы Украины со стороны Литвы.

"Документ определяет, что в соответствии со ст.49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любая европейская держава, которая уважает ценности, закрепленные в ст.2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в при соблюдении всех условий и обязательств", - говорится в сообщении.

При этом Литва поддержит Украину, когда государство будет подавать заявку на членство в ЕС.