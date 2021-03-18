Политика

14:18 18.03.2021

Зеленский и Науседа подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины

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Зеленский и Науседа подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа в четверг подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, совместная декларация фиксирует поддержку европейской перспективы Украины со стороны Литвы.

"Документ определяет, что в соответствии со ст.49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любая европейская держава, которая уважает ценности, закрепленные в ст.2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в при соблюдении всех условий и обязательств", - говорится в сообщении.

При этом Литва поддержит Украину, когда государство будет подавать заявку на членство в ЕС.

Теги: #науседа #зеленский
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