Политика

10:51 18.03.2021

В Раде рассматривают несколько вариантов проведения внеочередного заседания

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В Раде рассматривают несколько вариантов проведения внеочередного заседания

Парламентские фракции предлагают несколько вариантов относительно вопросов, которые стоит рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады, сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Есть, наверное, такой соревновательный дух относительно внеочередного заседания. Есть несколько позиций: отдельно собирает (подписи - ИФ) фракция "Голос" вместе с коллегами на внеочередное заседание относительно ВСК по "вагнеровцам", есть отдельное "соревнование" относительно законопроектов по энергетической сфере... А есть ещё подписи, которые собрали, насколько мне известно, относительно заседания по тарифам на электроэнергию", - рассказал Железняк на брифинге в четверг.

В то же время, по его словам, есть и инициатива "Слуги народа", ещё не сформированная окончательно, но касается перечня законопроектов, которые фракция хотела бы рассмотреть на текущей неделе.

Вместе с тем Железняк подчеркнул, что Раде необходимо было бы рассмотреть в пятницу законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине.

Также он не исключает, что в Раде может состояться несколько внеочередных пленарных заседаний.

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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