Делегация России в ТКГ выразила готовность устранить из переговорного процесса осуждённую за терроризм в Украине "эксперта" из ОРДО - Арестович

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович сообщил, что российская делегация выразила готовность устранить из переговорного процесса в политической подгруппе приглашённую ими, осуждённую в Украине за терроризм так называемую "общественную экспертку" из ОРДЛО Майю Пирогову после того, как украинская сторона отказалась вести в её присутствии переговоры.

"Российская делегация выразила готовность сделать так, чтобы Майя Пирогова больше не появлялась (на переговорах в ТКГ – ИФ). Они были растеряны, но заявили, что, если консультации в рабочих подгруппах ТКГ требуют отсутствия определённых лиц, таких общественных "экспертов", то они готовы это сделать (устранить их – ИФ), и говорить только с украинской стороной. Я думаю, что тот комплекс вопросов, который решается в ТКГ, гораздо важнее присутствия так называемых "экспертов". Это было видно по ним, что они "просели" сразу. "Просели", но были готовы идти на уступки", - сообщил Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" по итогам очередного заседания ТКГ на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции в среду.

"Мы отстояли национальные интересы Украины. На переговорах возможно всякое, но сидеть и говорить с людьми из ОРДО, осуждёнными за терроризм – это уже перебор", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что "днём из-за присутствия указанной "экспертки" были временно заблокированы консультации только в политической подгруппе ТКГ, все остальные подгруппы работали в штатном режиме".

Арестович уточнил, что в этот раз главу украинской делегации Леонида Кравчука замещал вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Ранее представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что переговоры в политической подгруппе ТКГ оказались заблокированы из-за присутствия на них Майи Пироговой.

По его словам, при её появлении представители Украины покинули виртуальную комнату онлайн-переговоров.