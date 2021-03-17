Политика

20:01 17.03.2021

Украинские дипломаты раскритиковали проведенную представительством РФ неформальную встречу Совбеза ООН

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Украинские дипломаты раскритиковали проведенную представительством РФ неформальную встречу Совбеза ООН

Министерство иностранных дел Украины осуждает проведенную 17 марта Постоянным представительством Российской Федерации при Организации объединенных наций неформальную встречу на уровне постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, которая была нацелена на распространение ложной информации о ситуации на территории временно оккупированного Крыма.

Соответствующее заявление украинских дипломатов было обнародовано в среду.

"17 марта Постоянное представительство Российской Федерации при ООН провело мероприятие, посвященное временно оккупированному Крыму. Мероприятие имело пропагандистскую цель - распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове. Эта технология уже известна. Российские пропагандисты с триумфом отчитаются, что им вроде бы удалось пробить "информационную блокаду". В то же время, факты говорят совсем о другом. Итоги обсуждения в очередной раз показали продолжающуюся изолированность России, единство большинства членов Совбеза ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, осуждение временной оккупации Крыма, нарушений прав человека, совершаемых оккупационной администрацией на полуострове", - отмечают в МИД.

Там добавляют, что озвученная партнерами Украины позиция позволила украинским гражданам в Крыму непосредственно убедиться в неизменной и мощной поддержке государств-членов Совета Безопасности ООН.

"Это важно, поскольку Крым находится в информационной изоляции - украинские интернет-издания блокируются, частоты украинского ТВ и радио незаконно используются российскими СМИ. Российские медиа и официальные лица не доносят информацию о крымских мероприятия Украины и ее иностранных партнеров на международных площадках, или, если и доносят, то в искаженном виде", - подчеркивают дипломаты.

Они уточняют, что ярким примером информационной изоляции Крыма от Украины, стало беспрецедентное по степени участия, количество участников и консолидированной позиции заседание по формуле Арри 12 марта, которое фактически не было освещено российскими МИД или СМИ.

Теги: #рф #оон #мид
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