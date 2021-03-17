Политика

15:13 17.03.2021

Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

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Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал Верховной Раде назначить внеочередные выборы харьковского городского головы на 31 октября.

Соответствующее решение члены комитета приняли единогласно во время своего заседания 17 марта.

"Рекомендовать Верховной Раде назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на 31 октября 2021 года... Рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области в целом", - отмечается в решении комитета.

Как сообщалось, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Кернес скончался 16 декабря 2020 года на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19 и был похоронен в Харькове 23 декабря.

3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра. Парламент должен в течение 90 дней принять решение.

Теги: #комитет #рада #выборы #харьков
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