МИД Украины проинформирует компетентные органы о ноте МИД РФ

Министерство иностранных дел Украины проинформирует украинские компетентные органы о ноте Министерства иностранных дел РФ в связи с акцией против российских дипломатов в Киеве, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Обратили внимание на реакцию МИД РФ на фоне попустительства со стороны российских правоохранителей в отношении безопасности украинских дипломатических учреждений в России. Напомню, что 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, нанесено ему несколько ножевых ранений. В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Николенко подчеркнул, что Украина остается преданной неукоснительному соблюдению требований Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, в частности в части безопасности иностранного дипломатического корпуса.

Как сообщалось, Временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило в среду был вызван в МИД РФ, где ему был выражен протест в связи с акцией против российских дипломатов в Киеве. По данным МИД РФ, возле здания посольства в Киеве и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. "Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе", - добавили в министерстве. Кроме того, посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом, сообщили в министерстве.