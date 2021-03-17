Тимошенко: коалиция в Раде невозможна до пересмотра политики государства

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что объединение их политической силы в коалицию с фракцией "Слуга народа" невозможно до тех пор, пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины.

"До тех пор, пока не будет тотально пересмотрена политика, которая ведётся в стране, а именно пока это не будет политика, направленная на поднятие национальной экономики... пока не будет полностью изменён вектор развития Украины с превращением ее в свободную, суверенную, сильную, никакая коалиция не будет возможна. А после изменения политики мы готовы работать, чтобы страну поднимать", - заявила Тимошенко во время брифинга в среду.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, ведутся ли официальные переговоры с руководством фракции "Слуга народа" о создании коалиции в Верховной Раде, лидер "Батькивщины" отметила, что их политсила передала монобольшинству "все свои видения относительно изменения управления страной". "Мы ждём ответа", - сказала она.

На уточняющий вопрос о том, если ли договорённости об определенных должностях, которые смогли бы занять представители "Батькивщины" в случае вступления в коалицию, Тимошенко сказала: "Должности вообще не имеют никакого значения, а имеет значение лишь то, что ежедневно принимаются решения, противоречащие национальным интересам Украины".