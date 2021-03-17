Москва заявила протест в связи с акцией против дипломатов РФ в Киеве

Временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило в среду был вызван в МИД РФ, где ему был выражен протест в связи с акцией против российских дипломатов в Киеве, сообщил МИД РФ.

"17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И.Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России в Украине", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

По данным МИД РФ, возле здания посольства в Киеве и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. "Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе", - добавили в министерстве.

Кроме того, посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом, сообщили в министерстве.