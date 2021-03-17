Ткаченко: Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информатакой со стороны РФ

Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информационной атакой со стороны Российской Федерации, целью которой является расчищение фармацевтического рынка для Спутника 5, считает министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Спутник еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника" - вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение Спутника", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство по лекарственным средствам официально не фиксируют наличие летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca или связи между этим препаратом и образованием тромбов.

Вместе с тем, Ткаченко рекомендует проверять источники появления такой информации.

"Я бы очень тщательно проверял, из каких источников появилась информация о псевдо опасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих ужастиков в европейских СМИ. Потому что в такие совпадения не верю", - подчеркнул министр.

"Прошло уже 5 дней со дня моего прививки вакциной AstraZeneca. Чувствую себя так же хорошо, как и в день вакцинации", - добавил Ткаченко.