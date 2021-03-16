Политика

23:00 16.03.2021

Любые обсуждения в Украине спецоперации по попытке задержания бойцов "ЧВК Вагнера" нарушают закон "О государственной тайне" и являются уголовно наказуемыми

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Любые обсуждения в Украине спецоперации по попытке задержания бойцов "ЧВК Вагнера" нарушают закон "О государственной тайне" и являются уголовно наказуемыми

Спецоперация по попытке задержания бойцов "ЧВК Вагнера" является государственной тайной, которая не подлежит обсуждению и комментированию, поскольку это нарушает закон Украины "О государственной тайне" и может иметь последствия в виде уголовного наказания, заявил советник главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ).

"Согласно закону Украины "О защите государственной тайны" сам факт проведения или непроведения операций такого рода является государственной тайной. Любое лицо, которое говорит, что операция была или которое говорит, что операции не было, совершает деяние, которое по своим признакам нарушает указанный закон Украины. Это уголовное преступление. Поэтому количество людей, которые бегают по просторам нашей необъятной родины и рассказывают, была ли эта операция или нет, у меня вызывает, некоторым образом, оторопь. Я не комментирую. Я до сих пор не знаю, была эта операция или нет. Всё, что я могу сказать - информационная версия, которую нам вкинули, не выдерживает никакой критики, ни элементарной логической проверки, ни фактологической проверки", - заявил , внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. в прямом эфире телеканала "Украина 24" вечером во вторник.

Теги: #вагнеровцы #украина #арестович
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