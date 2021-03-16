Позиция Украины по приднестровскому конфликту: Только мирное урегулирование с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Молдовы

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майр-Хартингом ход переговорного процесса в формате "5+2" по мирному урегулированию приднестровского конфликта, сообщила пресс-служба президента.

"Позиция нашего государства относительно конфликта в регионе Приднестровья остается неизменной: только мирное урегулирование с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Молдовы", - цитирует пресс-служба слова Жовквы.

Стороны констатировали замедление переговоров, в которых Украина с 1995 года участвует в качестве гаранта и посредника, а также подчеркнули на необходимости прилагать дополнительные усилия для обновления их динамики.

Жовква отметил, что вопрос участия Украины в процессе приднестровского урегулирования было уделено особое внимание во время визита действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Украину в январе 2021 года.

Со своей стороны Майр-Хартинг согласился с важностью осуществления практических шагов по укреплению доверия между участниками диалога "5+2" и скорейшего перехода к процессу политического урегулирования.

Кроме того, Жовква отметил недавний официальный визит президента Республики Молдова Майи Санду в Украину, во время которого президент Владимир Зеленский обсуждал также вопросы урегулирования приднестровского конфликта.