Украина ценит поддержку Словении по деоккупации Крыма и части Донбасса - Разумков

Украина ценит поддержку Словении в вопросах деоккупации Крыма, части Донбасса и санкций в отношении Российской Федерации, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с министром иностранных дел Республики Словения Анжеем Логаром во вторник.

"Мы ценим эту поддержку и ее неизменность. Украина - в поиске путей деоккупации и нам важно иметь консенсус по этому вопросу как с государствами Европы, так и всего демократического мира", - цитирует сайт парламента Разумкова.

Спикер также отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетами внешней политики и политики безопасности Украины.

Он поблагодарил Логара за помощь по реабилитации детей, родители которых погибли или получили ранения в результате российской агрессии на востоке Украины.

Председатель Верховной Рады выразил надежду, что в ближайшее время активизируется работа межпарламентских групп дружбы двух стран. "Если мы говорим о межпарламентском сотрудничестве, то для нас принципиально выстроить качественные отношения с европейскими парламентами. В связи с COVID-19 много международных встреч перешли в онлайн-режим, но надеюсь, в ближайшее время мы сможем вернуться к привычной форме работы ", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что Украине важно иметь поддержку на различных международных площадках.

"Мы ожидаем поддержку на уровне ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ", - отметил он.