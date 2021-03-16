Украина ценит поддержку Словении по деоккупации Крыма и части Донбасса - Разумков
Украина ценит поддержку Словении в вопросах деоккупации Крыма, части Донбасса и санкций в отношении Российской Федерации, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с министром иностранных дел Республики Словения Анжеем Логаром во вторник.
"Мы ценим эту поддержку и ее неизменность. Украина - в поиске путей деоккупации и нам важно иметь консенсус по этому вопросу как с государствами Европы, так и всего демократического мира", - цитирует сайт парламента Разумкова.
Спикер также отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетами внешней политики и политики безопасности Украины.
Он поблагодарил Логара за помощь по реабилитации детей, родители которых погибли или получили ранения в результате российской агрессии на востоке Украины.
Председатель Верховной Рады выразил надежду, что в ближайшее время активизируется работа межпарламентских групп дружбы двух стран. "Если мы говорим о межпарламентском сотрудничестве, то для нас принципиально выстроить качественные отношения с европейскими парламентами. В связи с COVID-19 много международных встреч перешли в онлайн-режим, но надеюсь, в ближайшее время мы сможем вернуться к привычной форме работы ", - сказал он.
Разумков подчеркнул, что Украине важно иметь поддержку на различных международных площадках.
"Мы ожидаем поддержку на уровне ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ", - отметил он.