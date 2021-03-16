Украина и США должны объединять усилия для дальнейшего блокирования строительства "Северного потока – 2" – Разумков

Украина и США должны объединять усилия с целью дальнейшего блокирования строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. И очень часто он используется как механизм шантажа. Поэтому я уверен, что мы должны объединять усилия в блокировании дальнейшего продвижения этого процесса", – заявил Разумков во время телефонного разговора с Сенатором США, сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом, сообщает пресс-служба парламента.

Он назвал вопрос энергетической безопасности одним из важных элементов национальной безопасности Украины и поблагодарил США за санкционную политику в отношении "Северного потока – 2".

Спикер выразил надежду, что США и в дальнейшем будет обеспечивать санкции в отношении проекта "Северный поток – 2", сделает невозможным его окончательное завершение, и подчеркнул необходимость полного блокирования возможности его завершения и ввода в эксплуатацию.

Разумков также выразил благодарность за последовательную санкционную политику США в ответ на продолжающуюся российскую агрессию против Украины в Донбассе и в Крыму и отметил, что достижение мира на Донбассе остается главным приоритетом для украинского парламента.

В свою очередь, сенатор США Роберт Портман заверил в поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он выразил поддержку в противодействии строительству и запуску газопровода "Северного потока – 2".

Кроме того, Разумков выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и США будет активизировано, в частности, между группами межпарламентских связей и комитетами по иностранным делам.

"Украина ценит двухпартийную поддержку, которую мы наблюдаем в Конгрессе США. Мы благодарны за поддержку законодательных инициатив, направленных на усиление помощи Украине, особенно в сфере безопасности и обороны", – подчеркнул он.

Также он заверил, что Украина определилась со своим геополитическим направлением – это европейская и евроатлантическая интеграция, и отметил, что благодарен за поддержку США в этом вопросе.