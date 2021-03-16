Политика

19:29 16.03.2021

Совместными усилиями Украины и международных партнеров конституционный порядок в Крыму будет восстановлен

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Совместными усилиями Украины и международных партнеров конституционный порядок в Крыму будет восстановлен

Украина твердо настроена вернуть полуостров Крым и привлечь РФ к ответственности за попытку аннексии и оккупации части суверенной территории независимой Украины, говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины к 7-й годовщине проведения незаконного референдума в Крыму, обнародованном на сайте ведомства во вторник.

"Незаконное "волеизъявление", проведенное под прицелом российских военных, противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права, международные обязательства России по двусторонним договорам с Украиной и Будапештским меморандумом… Прецедент грубого и циничного нарушения основополагающих норм международного права со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН и гаранта безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму будет обязательно иметь международно-правовые и иные последствия для агрессора", - говорится в сообщении.

В МИД Украины подчеркивают, что высоко ценят поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ со стороны международного сообщества, а также готовность партнеров неуклонно идти к полной деоккупации Крыма и нейтрализации угроз для безопасности и стабильности в Европе.

"Следующим шагом, направленным на освобождение Крыма и консолидации национальных и международных усилий на правительственном, парламентском и экспертном уровнях, станет Крымская платформа - новая международная инициатива по деоккупации полуострова", - сообщили в ведомстве, отметив, что этот документ дает четкий указатель, каким образом Украина будет двигаться в вопросах деоккупации Крыма и обеспечения его реинтеграции.

"Совместными усилиями Украины и международных партнеров конституционный порядок в Крыму будет восстановлен", - резюмируется в комментарии.

Теги: #крым #мид
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