Политика

14:25 16.03.2021

Украина рассчитывает на поддержку Словении в период ее председательства в Совете ЕС - Кулеба

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Украина рассчитывает на поддержку Словении в период ее председательства в Совете ЕС - Кулеба

Украина рассчитывает на поддержку Словении во время ее председательства в Совете ЕС во второй половине текущего года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Словения будет председательствовать во втором полугодии этого года в Европейском Союзе, потому, безусловно, значительная часть разговора была посвящена европейским делам. Словения является последовательным другом Украины, поддерживает Украину на пути европейской интеграции, и потому мы рассчитываем, что в тех дискуссиях, которые будут происходить в ЕС о будущем Европы, голос Украины будет услышан", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Киеве во вторник.

В свою очередь Логар указал, что представил Кулебе приоритеты председательства его страны в ЕС.

"Во второй половине 2021 года мы возьмем на себя управление ЕС. Так что я презентовал моему коллеге наши приоритеты словенского председательства в ЕС и наши главные цели, которых мы хотим достигнуть во второй половине 2021 года", - рассказал он.

По словам Логара, Словения и Украина имеют очень хорошие отношения в двусторонней торговле, также есть много историй успеха в сфере инвестиций. Он подчеркнул, что Словения открыта к дальнейшему сотрудничеству в этой сфере.

"С министром мы обсудили даже наше сотрудничество во времена после Covid-19, и я ожидаю восстановления прямого авиасообщения из Киева в Любляну. Это, безусловно, оживит наши двусторонние отношения", - отметил глава МИД Словении.

Кулеба указал, что и Украина, и Словения в этом году празднуют 30-летие независимости.

"Потому я подчеркнул, что мы будем ждать высокого гостя со Словении на празднованиях, посвященных 30 годовщине независимости и на инаугурационном саммите Крымской платформы", - сказал он.

Кроме того, украинский министр поблагодарил Словению за поддержку украинских детей, родители которых погибли или были ранены во время боевых действий на Донбассе.

"По состоянию на сейчас, уже 467 детей прошли реабилитацию в Словении", - отметил он.

Теги: #словения #ес #кулеба #мид
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