Политика

13:21 16.03.2021

Кулеба: нервная, а местами даже истерическая реакция РФ на Крымскую платформу, подтверждает, что Украина находится на правильном пути

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Кулеба: нервная, а местами даже истерическая реакция РФ на Крымскую платформу, подтверждает, что Украина находится на правильном пути

Нервная, а местами даже истерическая реакция РФ на Крымскую платформу, подтверждает, что Украина находится на правильном пути, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я считаю, что семь лет после начала незаконной оккупации Крыма РФ, после всех тех системных нарушений прав человека, которые свершила Россия на оккупированных территориях, это не только политически и юридически, но и морально правильно поддержать Крымскую платформу. И та нервная, а местами даже истерическая реакция на Крымскую платформу, которую мы слышим с России, подтверждает, что мы на правильном пути. Крым был, есть и будет Украиной", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Киеве во вторник.

Министр отметил, что само принятие стратегии по деоккупации Крыма уже является огромным шагом вперед и напомнил, что с 2014 года в Украине не было ни одного документа, который бы комплексно сводил все шаги и подходы, необходимые для деоккупации Крыма.

"На выполнение стратегии правительство утвердит детальный план мероприятий о том, что будет делаться конкретно. Этот план мероприятий будет состоять из двух блоков. Первый - это внутренняя политика, и второе - это то, что нужно сделать во внешней политике. За международный аспект будет отвечать Министерство иностранных дел. И здесь, безусловно, ключевой инициативой является запуск Крымской платформы", - пояснил он.

Теги: #крым #кулеба #крымская_платформа #мид
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