Кулеба: нет никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией

Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, нет никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нам известно, что в конце марта в ЕС должна состояться дискуссия о стратегии отношений с РФ. На данный момент принципиально важным является сохранение пяти фундаментальных принципов отношения ЕС к России. Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, нет никаких предпосылок для возвращения к business as usual (бизнес как обычно - ИФ) с Россией", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Киеве во вторник.

Кулеба указал, что Россия рассчитывает на поддержку этой политики со стороны словенского председательства в Совете ЕС.

"Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше", - подчеркнул он.