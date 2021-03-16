Политика

13:11 16.03.2021

США призывают РФ немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских ползаключенных

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США призывают РФ немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских ползаключенных

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в седьмую годовщину так называемого "референдума" РФ в Крыму призвал Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она незаконно удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом", - цитирует его слова посольство США на своей странице в Twitter во вторник.

 

Теги: #крым #сша #оккупация_рф #блинкен
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