США призывают РФ немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских ползаключенных

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в седьмую годовщину так называемого "референдума" РФ в Крыму призвал Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она незаконно удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом", - цитирует его слова посольство США на своей странице в Twitter во вторник.