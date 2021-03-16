Маруся Звиробий снялась с выборов в Раду на 87-ом округе в пользу Кошулинского

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька), снимает свою кандидатуру в 87-м избирательном округе на Прикарпатье в пользу кандидата от Всеукраинского объединения "Свобода" Руслана Кошулинского, сообщает пресс-служба "Евросолидарности" во вторник.

"Борьба за Украину - это не слова, это поступки. 87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка, и представители патриотических сил - Руслан Кошулинский из "Свободы" и я, Маруся Звиробий-Биленька от "Европейской Солидарности", - заявила Звиробий.

Она отметила, что противостоянием между собой патриотические силы могут открыть дорогу в Верховную Раду представителям олигархов.

"Я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил, Украина превыше всего - это инструкция к исполнению, а не просто лозунг", - подчеркнула Звиробий.

Она добавила, что история поражений Украины - это каждый раз история неспособности объединиться.

"А солидарность - это о способности объединяться и побеждать вместе. "Европейская Солидарность" всегда призывала к объединению и демонстрирует своим примером, что государственные интересы - выше партийных и личных", - добавила уже экс-кандидат в народные депутаты.

Она уточнила, что "Европейская Солидарность" провела соответствующие переговоры с ВО "Свобода", и политические силы пришли к согласию, что ради Украины должен начаться процесс объединения украинских патриотических сил не на словах, а на деле, несмотря на серьезные вызовы, перед которыми оказалась страна.

В свою очередь, ВО "Свобода" поддержало заявление "Европейской Солидарности" и ее кандидата в 87 избирательном округе Маруси Звиробий-Биленькой.

"Это решение является демонстрацией нашей общей позиции о начале объединительного процесса проукраинских патриотических сил, в частности "ЕС" и "Свободы", перед угрозой пророссийского и олигархического реванша. "Европейская солидарность" как самая рейтинговая на сегодняшний день оппозиционная политическая сила страны показала пример того, что проукраинская позиция выше узкопартийных интересов, и способна обеспечить общую победу как на 87 округе, так и в будущем", - говорится в заявлении ВО "Свобода".

Как сообщалось, довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года.