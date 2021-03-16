Политика

11:48 16.03.2021

Зеленский по случаю годовщины "референдума" в Крыму: Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское

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Зеленский по случаю годовщины "референдума" в Крыму: Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю седьмой годовщины т.н. "референдума" в Крыму подчеркнул, что Украина объединяет мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть полуостров.

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

 

Теги: #крым #зеленский #крымская_платформа
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