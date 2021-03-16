Зеленский по случаю годовщины "референдума" в Крыму: Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю седьмой годовщины т.н. "референдума" в Крыму подчеркнул, что Украина объединяет мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть полуостров.

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.