Почти каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах - соцопрос

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы нынешний президент Владимир Зеленский, свидетельствуют результаты проведенного Центром Разумкова социологического исследования.

Так, отмечается, что за Зеленского готовы проголосовать 19% всех опрошенных и 27% респондентов, которые готовы принять участие в выборах и определился с тем, за кого будет голосовать.

За пятого президента Петра Порошенко готовы проголосовать соответственно 13,5% и 20% опрошенных, за нардепа Юрия Бойко – 13% и 17%, за нардепа Юлию Тимошенко – 8% и 10%, за Игоря Смешко – 5% и 6%, за экс-премьер-министра Владимира Гройсмана – 2% и 3%, за Руслана Кошулинского - 2% и 3%, за Олега Ляшко - 2% и 2%, за спикера Рады Дмитрия Разумкова - соответственно 1,5% и 2%,

При этом, в случае, если кандидатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" вместо Юрия Бойко был Виктор Медведчук, голоса распределились бы следующим образом: В. Зеленский получил бы 19% голосов всех опрошенных или 28% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать), П. Порошенко - соответственно 13,5% и 20%, Ю.Тимошенко - 8% и 10,5%, В. Медведчук - 6% и 8%, И. Смешко - 5% и 7%, В. Гройсман - 3% и 4%, спикер Верховной Рады Д. Разумков - соответственно 3% и 4%.

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов Президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов Владимир Зеленский, Юрий Бойко, Петр Порошенко и Дмитрий Разумков.

"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко, Ю. Бойко или Д. Разумковым становится победителем президентских выборов. Д. Разумков побеждает П.Порошенко и Ю.Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Ю. Бойко", - сообщают социологи.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.