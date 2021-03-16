Политика

10:49 16.03.2021

Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": Сейчас таких процессов я не вижу

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Арахамия о возможности коалиции с "Батькивщиной": Сейчас таких процессов я не вижу

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина".

"Чтобы была коалиция, нужна коалиционное соглашение, ее нужно обсуждать, ее же нельзя просто так подписать, ее нужно проводить на фракции, нужна будет программа. То есть это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но разговоры - это же рабочий режим. Разговоры мы можем и три года вести", - отметил Арахамия в комментарии журналистам перед началом пленарного заседания во вторник.

Вместе с тем он подчеркнул, что "Слуга народа" "общается всегда и со всеми фракциями, без исключения" и у представителей "Батькивщины" в этом случае нет никакого особенного статуса". То же самое, со слов Арахамии, касается и фракции "Голос".

"В теории мы можем иметь большую коалицию. То есть мы можем взять депутатскую группу "Довира", депутатскую группу "За майбутне", "Голос" и "Батькивщину" м сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует в теоретическом плане", - добавил лидер фракции "Слуга народа".

При этом он не исключает, что в случае разработки коалиционного соглашения может возникнуть много идеологических и политических недоразумений.

15 марта в эфире одного из украинских телеканалов глава Всеукраинского объединения "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что предложение о создании коалиции в Верховной Раде, инициатором которого была "Батькивщина", "остается на столе" у "Слуги народа".

"Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемо, мы просто можем пройти точку невозврата, давайте делать сильное национальное правительство, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно ", - подчеркнула Тимошенко.

Теги: #батькивщина #слуга_народа #арахамия
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