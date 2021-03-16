МИД Украины призывает РФ не заниматься политическим буллингом в связи с угрозами участникам Крымской платформы

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом, угрозы в адрес Украины и других государств-участниц Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"На уровне ООН действия РФ в Крыму получили четкое международно-правовое определение - акт агрессии. Никакого статуса в Крыму, кроме как государства-оккупанта, Россия не имеет. Разговор о посягательстве на "территориальную целостность России" - пример искаженного восприятия реальности. Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не входят Крым и Севастополь", - сказал спикер агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Николенко отметил, что утвержденная СНБО Украины национальная Стратегия и сейчас создаваемая Крымская платформа призваны вывести усилия по деоккупации Крыма на системный уровень.

"Уровень поддержки, которую наша страна получает на этапе продвижения нового международного формата, и усилия, которые прилагает РФ для дискредитации этой инициативы, позволяют говорить о правильности выбранного пути", - подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии заявила, что "все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации".

"Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - указала она.