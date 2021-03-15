Позиция Китая по Крыму не изменилась в связи с ситуацией вокруг "Мотор Сич" – Енин по результатам встречи с послом

Правительство Китая не изменило свою позицию по Крыму в контексте ситуации вокруг "Мотор Сич", сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин по результатам встречи с послом КНР Фань Сяньжунем.

"Провел встречу с послом КНР в Украине, во время которой среди прочего был затронут вопрос недавнего визита китайской бизнес-делегации на временно оккупированную территорию АРК. В очередной донес китайской стороне сигналы о том, что подобные шаги не только рассматриваются правительством Украины, как недружественные, но и грубо нарушают действующее законодательство нашего государства. Были приведены примеры, когда подобные визиты имели крайне нежелательные последствия для соответствующих иностранных компаний и их представителей", - написал Енин на своей странице в Facebook.

По словам Енина, посол Фань Сяньжун заверил в неизменности подходов правительства КНР к временной оккупации Крыма, в частности по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Было отмечено, что комментарии отдельных политиков и экспертов относительно якобы изменения позиции правительства КНР относительно Крыма в контексте ситуации вокруг "Мотор Сич" не имеют ничего общего с реалиями. Продолжая тему "Мотор Сичи", довел до китайской стороны сигнал о том, что Украина уважала, и будет уважать иностранные инвестиции, а также строго будет придерживаться взятых на себя международных обязательств в этой сфере!", - подытожил Енин.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в ближайшее время будет законным способом возвращено украинскому народу.

"…Речь идет о предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. На сегодняшний день принято решение, согласно которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу. Будет возвращено в собственность Украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - сказал Данилов на брифинге 11 марта по результатам заседания СНБО.

Позже Данилов заявил, что на заседании СНБО речь шла не о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич", а о его возвращении в собственность украинского народа в соответствии с действующим законодательством.