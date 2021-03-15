Политика

18:57 15.03.2021

Рада может предусмотреть, чтобы назначение директоров НАБУ и ГБР происходило исключительно на конкурсных основаниях - нардеп Радина

2 мин читать

Верховная Рада путём принятия соответствующего законопроекта, рассмотрение которого запланировано на текущей неделе, может предусмотреть, чтобы назначение директоров Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) происходило исключительно на конкурсных основаниях и было лишено политического влияния на данную процедуру, сообщила руководитель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

"Мы не просто предлагаем сказать (путем принятия законопроекта №5133, - ИФ), что президент и Верховная Рада назначают директоров таких важных органов. Мы фиксируем в Конституции, что это назначение должно происходить на конкурсных основаниях. И у нас есть шанс, собственно, быть первыми, кто фиксирует, что назначение директоров НАБУ и ГБР не может быть политическим, а должно происходить на конкурсных основаниях", - отметила Радина на брифинге во время заседания фракции "Слуга народа" в понедельник.

Как сообщалось, во время согласительного совета 15 марта первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко поинформировал, что повестка дня текущей пленарной недели Верховной Рады предусматривает рассмотрения вопроса о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

23 февраля группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде соответствующий законопроект, которым предлагают уполномочить парламент предоставлять согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР с занимаемых должностей.

Законопроект №5133 предлагает дополнить ст.85 Конституции новыми пунктами, согласно которым Верховная Рада наделяется такими полномочиями.

При этом назначение и увольнение руководителей обоих правоохранительных органов, согласно законопроекту, относятся к полномочиям президента Украины. Авторы законодательной инициативы предлагают закрепить их в ст.106 Основного закона.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что его принятие будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР, а также обеспечит максимальную независимость и эффективность функционирования возглавляемых ими органов.

Среди авторов законопроекта – представитель президента Украины в КС, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Теги: #набу #сап #конкурс #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:36 15.03.2021
"Слуга народа" собирается во вторник отправить запрос на Разумкова относительно открытия кулуаров Рады для журналистов - Корниенко

"Слуга народа" собирается во вторник отправить запрос на Разумкова относительно открытия кулуаров Рады для журналистов - Корниенко

12:20 15.03.2021
Рада пригласит Степанова в пятницу на час вопросов к правительству

Рада пригласит Степанова в пятницу на час вопросов к правительству

12:02 15.03.2021
Рада сможет рассмотреть на текущей неделе президентский законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

Рада сможет рассмотреть на текущей неделе президентский законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

11:49 15.03.2021
В "Слуге народа" предлагают пригласить в пятницу Авакова для доклада в Раде

В "Слуге народа" предлагают пригласить в пятницу Авакова для доклада в Раде

11:43 15.03.2021
Вице-спикер Рады призвала разработать общий плана действий для всех ветвей власти на случай жесткого локдауна

Вице-спикер Рады призвала разработать общий плана действий для всех ветвей власти на случай жесткого локдауна

11:33 15.03.2021
Президент Литвы выступит в Раде 18 марта

Президент Литвы выступит в Раде 18 марта

16:17 13.03.2021
Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

11:54 13.03.2021
Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

12:56 12.03.2021
Рада может разблокировать большую приватизацию на следующей неделе - нардеп

Рада может разблокировать большую приватизацию на следующей неделе - нардеп

10:22 12.03.2021
Рада ожидает, что Зеленский вскоре внесет законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

Рада ожидает, что Зеленский вскоре внесет законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Позиция Китая по Крыму не изменилась в связи с ситуацией вокруг "Мотор Сич" – Енин по результатам встречи с послом

МИД Китая призвал Украину не политизировать сотрудничество некоторых китайских компаний с Крымом

Дубинского исключили из "Слуги народа"

В Украине надеются, что глава ПАСЕ сможет в Москве поднять вопросы о возвращении Крыма и выводе российских войск с Донбасса

"Слуга народа" может в ближайшее время рассмотреть исключение Дубинского из партии – Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Позиция Китая по Крыму не изменилась в связи с ситуацией вокруг "Мотор Сич" – Енин по результатам встречи с послом

МИД Китая призвал Украину не политизировать сотрудничество некоторых китайских компаний с Крымом

"Слуге народа" не поступали официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции – Корниенко

Дубинского исключили из "Слуги народа"

В Украине надеются, что глава ПАСЕ сможет в Москве поднять вопросы о возвращении Крыма и выводе российских войск с Донбасса

"Слуга народа" может в ближайшее время рассмотреть исключение Дубинского из партии – Корниенко

Киевская облорганизация "Слуги народа" избрала нового руководителя вместо Дубинского, которого могут исключить из партии

Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний

Киевская областная парторганизация "Слуги народа" намерена в воскресенье рассмотреть вопрос относительно пребывания Дубинского в должности руководителя

ЕК отреагировала на письмо группы стран ЕС относительно справедливости распределения вакцин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА