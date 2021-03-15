Рада может предусмотреть, чтобы назначение директоров НАБУ и ГБР происходило исключительно на конкурсных основаниях - нардеп Радина

Верховная Рада путём принятия соответствующего законопроекта, рассмотрение которого запланировано на текущей неделе, может предусмотреть, чтобы назначение директоров Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) происходило исключительно на конкурсных основаниях и было лишено политического влияния на данную процедуру, сообщила руководитель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

"Мы не просто предлагаем сказать (путем принятия законопроекта №5133, - ИФ), что президент и Верховная Рада назначают директоров таких важных органов. Мы фиксируем в Конституции, что это назначение должно происходить на конкурсных основаниях. И у нас есть шанс, собственно, быть первыми, кто фиксирует, что назначение директоров НАБУ и ГБР не может быть политическим, а должно происходить на конкурсных основаниях", - отметила Радина на брифинге во время заседания фракции "Слуга народа" в понедельник.

Как сообщалось, во время согласительного совета 15 марта первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко поинформировал, что повестка дня текущей пленарной недели Верховной Рады предусматривает рассмотрения вопроса о направлении в Конституционный суд законопроекта №5133 о порядке назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

23 февраля группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде соответствующий законопроект, которым предлагают уполномочить парламент предоставлять согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР с занимаемых должностей.

Законопроект №5133 предлагает дополнить ст.85 Конституции новыми пунктами, согласно которым Верховная Рада наделяется такими полномочиями.

При этом назначение и увольнение руководителей обоих правоохранительных органов, согласно законопроекту, относятся к полномочиям президента Украины. Авторы законодательной инициативы предлагают закрепить их в ст.106 Основного закона.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что его принятие будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР, а также обеспечит максимальную независимость и эффективность функционирования возглавляемых ими органов.

Среди авторов законопроекта – представитель президента Украины в КС, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.