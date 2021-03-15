Политика

16:00 15.03.2021

МИД Китая призвал Украину не политизировать сотрудничество некоторых китайских компаний с Крымом

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МИД Китая призвал Украину не политизировать сотрудничество некоторых китайских компаний с Крымом

Некоторые китайские компании сотрудничают с Крымом на рыночных принципах, исходя из исторически сложившихся связей и практических потребностей, и такую коммерческую деятельность нельзя политизировать, заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

"Позиция Китая по вопросу Крыма последовательна. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут должным образом решить проблему посредством диалога и консультаций. Некоторые китайские компании, исходя из исторически сложившихся связей и практических потребностей, осуществляют обмены и сотрудничество с Крымом на рыночных принципах. Такую коммерческую деятельность нельзя политизировать", - сказал он на пресс-конференции, содержание которой опубликовано на сайте МИД Китая.

Таким образом спикер прокомментировал визит делегации Китая в Крым и заявление украинского народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича о том, что это "ответный ход Китая в связи с позицией Украины по "Мотор Сич".

Теги: #крым #мотор_сич #китай #мид
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