"Слуге народа" не поступали официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции – Корниенко

Официальных предложений об коалиционных переговорах не поступало ни от одной фракции украинского парламента, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Официальные предложения ни от одной фракции о коалиционных переговорах не поступали", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины та фракция, которая имеет больше 226 депутатов, является коалицией. "Во фракции "Слуга народа" пребывают более 226 народных депутатов, поэтому оснований для коалиционных переговоров формальных не так много", - подчеркнул Корниенко.

При этом он отметил, что коалиция может расширяться и быть крупнее, чем фракция "Слуга народа". По словам парламентария, если такие предложения будут поступать, то фракция будет официально их обсуждать и принимать решения.

Первый заместитель главы фракции также напомнил, что на съезде партии "Слуга народа" на прошлой неделе была принята доктрина партии, и подчеркнул, что объединяться надо "вокруг принципов, вокруг программы, вокруг идей", а потом уже говорить о каких-то персональных ответственностях.

"Я думаю, что у парламентских партий теперь есть возможность зайти на сайт "Слуги народа", посмотреть доктрину, посмотреть свою программу, найти точки пересечения. Если этих точек достаточно, чтобы проводить коалиционные или какие-либо другие переговоры, то, безусловно, можно на нас выходить с таким предложениями", - сказал Корниенко.