Киевская областная парторганизация "Слуги народа" намерена в воскресенье рассмотреть вопрос относительно пребывания Дубинского в должности руководителя

-Партия "Слуга народа" созывает на 14 марта конференцию Киевской областной организации партии с целью рассмотрения кадровых вопросов, в частности пребывания народного депутата Александра Дубинского в должности руководителя и тем более вхождение его в такие руководящие органы политсилы, как национальный совет громад.

"Распоряжение о созыве конференции выдал глава партии "Слуга народа" по требованию членов Киевской областной организации. Узнав о формировании новых руководящих органов партии, решение о котором было принято на 11 внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в национальный совет громад настоящего руководителя областной организации Александра Дубинского", – отмечается в сообщении на сайте партии.

Также члены областной парторганизации возмущены тем, что позиция некоторых ее членов относительно дальнейшего пребывания Дубинского в должности руководителя и, тем более, его автоматического вхождения в руководящие органы партии, представляется как позиция всей организации.

Именно поэтому, информируют в пресс-службе политсилы, партийцы обратились в высшие руководящие органы партии с требованием инициировать созыв внеочередной конференции областной организации, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, а также формирования политического совета Киевской области.

"Мы рассмотрели предложения партийцев, и по их требованию, согласно уставу, созываем завтра, 14 марта, конференцию Киевской областной организации. Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии, и мы не видим причин не удовлетворить это требование", – подчеркнул глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По новой редакции устава, подобные решения подлежат согласованию председателем политического совета и председателем национального совета общин. Соответственно, Давид Арахамия и Александр Завитневич согласовали данное решение главы партии.