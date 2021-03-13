ЕК отреагировала на письмо группы стран ЕС относительно справедливости распределения вакцин

Еврокомиссия (ЕК) заявила о своем согласии с высказанной ранее позицией нескольких стран о том, что наиболее справедливой основой для распределения доз вакцин в ЕС является распределение пропорционально населению каждого государства-члена Евросоюза.

"Это решение, которое комиссия предложила для всех соглашений о предварительной закупке (вакцин). Это справедливое решение, поскольку вирус поражает одинаково везде, во всех частях ЕС", - говорится в заявлении ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В нем указывается на то, что распределение вакцин по соглашениям о предварительной закупке "осуществляется в ходе прозрачного процесса".

При этом ЕК отмечает, что государства-члены ЕС "решили отойти от предложения комиссии, добавив гибкости, которая позволяет согласовывать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны".

В соответствии с такой системой, если государство решает не применять полагающееся ему пропорциональное распределение, дозы перераспределяются между другими заинтересованными государствами. Это привело к изменению пропорционального распределения, предложенного ЕК по всем 6 соглашениям о предварительной закупке вакцин, объясняют в Еврокомиссии.

"Если государства-члены захотят вернуться к пропорциональной основе, они будут должны прийти к соглашению", - говорится в заявлении ЕК.

В субботу Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия в совместном письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Шарлю Мишелю призвали провести европейский саммит для обсуждения диспропорции в распределении вакцин против коронавируса между государствами ЕС.

На письмо пяти стран ЕС ранее в субботу отреагировали в аппарате председателя Европейского совета. "Я действительно могу подтвердить, что председатель получил вышеупомянутое письмо. Как известно, он сообщил лидерам, что созовет саммит 25-26 марта. Вопрос о координации борьбы против COVID-19 снова обсудят во время этой встречи 27 ее участников", - сообщил СМИ высокопоставленный чиновник ЕС на условии анонимности.