Политика

18:53 13.03.2021

"Евросолидарность" призывает правительство Украины вернуть украденные средства в украинский бюджет и начать с "95 квартала"

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"Евросолидарность" призывает правительство Украины вернуть украденные средства в украинский бюджет и начать с "95 квартала"

"Европейская солидарность" призывает украинское правительство к возвращению финансовых средств в государственный бюджет Украины, начав с "95 квартала", сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Правоохранителям стоит ответить и на вопрос о миллионных выплатах коррупционных денег Коломойского структурам Зеленского. И заняться возвращением этих денег, выведенных в оффшоры, в украинский бюджет. Так, возвращение государству денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала". Команда Зеленского в течение почти 10 лет получала от этого одиозного олигарха десятки миллионов щедрых вливаний, в том числе путем вымывания финансовых ресурсов со счетов ограбленного ПриватБанка", - заявляют в "Евросолидарности".

В политсиле призвали правительство перейти к конкретным уголовным делам и вручению подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому.

"Санкции США против Коломойского означают, что сам Коломойский официально признан коррупционером, а его деньги - грязными. Поэтому пора переходить от общих фраз о "деолигархизации" к конкретным уголовным делам и подозрения олигарху Игорю Коломойскому, которого США признали причастным к глобальной коррупции", - подчеркнули в пресс-службе.

В "Евросолидарности" потребовали "освободить людей Коломойского с высоких должностей в правительстве, Офисе президента, парламенте, Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, государственных компаниях, с помощью которых он продолжает влиять и зарабатывать", а также "исключить из фракции "Слуги народа" десятки народных депутатов, избранных по квоте Коломойского".

"Необходимо пересмотреть законы и другие решения, на основе которых при участии или при попустительстве Зеленского Коломойский течение двух лет получил десятки миллиардов гривень", - отметили в пресс-службе.

"Два года президентства. Время обещать давно прошло. Пришло время отчитываться, отчитываться нечем, а на стадионе просто засвистят", - подытожили в политсиле. 

Теги: #95квартал #украина #евросолидарность #коломойский
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