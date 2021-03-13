Политика

18:36 13.03.2021

В МИД указали, что экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой "харьковских соглашений"

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В МИД указали, что экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой "харьковских соглашений"

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко получил полномочия заниматься двусторонними отношениями с Россией только 27 апреля 2010 года, через шесть дней после подписания "харьковских соглашений", сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Руслан Демченко был назначен на должность заместителя министра иностранных дел Украины 17 февраля 2010 года распоряжением КМУ №227-р. В то же время, согласно приказу МИД №82 о распределении обязанностей между заместителями министра, к его полномочиям двусторонние отношения с Российской Федерацией были отнесены только 27 апреля - то есть через шесть дней после подписания Харьковских соглашений и внесения их на ратификацию в Верховную Раду Украины", - проинформировали в пресс-службе министерства в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в субботу.

Как сообщалось, Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах.

В пресс-центре СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что следователи расследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Теги: #украина #харьковские_соглашения #демченко #мид
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