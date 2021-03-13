Политика

12:56 13.03.2021

В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко

1 мин читать
В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко

Политическая партия "Слуга народа" планирует ввести в свою структуру два новых органа - политический совет и национальный совет громад, сообщил председатель политсилы Александр Корниенко.

"Первое направление, по которому мы будем принимать решение, - это мы хотим переструктуировать партийную жизнь, партийную деятельность... Мы вводим органы, которые будут иметь не совещательный голос, а решающие влияние на решения партии, поскольку они являются руководящими органами в партии между съездами. Это политический совет, куда войдут избранные съездом представители, и новый орган - национальный совет громад, куда войдут лидеры областных организаций партии, а также Киевской городской и Криворожской городской, которые у нас приравниваются к областным", - сказал Корниенко на съезде партии "Слуга народа" в субботу в Киеве.

Он подчеркнул также, что аналогичная структура будет повторяться на региональном уровне.

Теги: #корниенко #слуга_народа #политсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 13.03.2021
Федоров, Стефанишина, Малюська, Ткаченко вошли в политсовет партии "Слуга народа"

Федоров, Стефанишина, Малюська, Ткаченко вошли в политсовет партии "Слуга народа"

13:22 13.03.2021
Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии

Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии

12:02 13.03.2021
Разумков призвал депутатов от "Слуги народа" продолжать выполнять программные принципы партии

Разумков призвал депутатов от "Слуги народа" продолжать выполнять программные принципы партии

11:54 13.03.2021
Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

11:22 13.03.2021
Зеленский выступает на съезде партии "Слуга народа"

Зеленский выступает на съезде партии "Слуга народа"

10:26 10.03.2021
"Слуга народа" планирует на съезде 13 марта ввести новую организационную структуру партии

"Слуга народа" планирует на съезде 13 марта ввести новую организационную структуру партии

18:00 05.03.2021
Расследование "дел Коломойского" в Украине продолжится независимо от американских санкций - Корниенко

Расследование "дел Коломойского" в Украине продолжится независимо от американских санкций - Корниенко

18:28 04.03.2021
Корниенко: Партия "Слуга народа" лоббистов не нанимала

Корниенко: Партия "Слуга народа" лоббистов не нанимала

18:16 04.03.2021
Александр Корниенко: Люди уже оценили преимущества децентрализации

Александр Корниенко: Люди уже оценили преимущества децентрализации

18:04 04.03.2021
Корниенко: Некоторые положения законопроекта о Киеве надо переосмыслить

Корниенко: Некоторые положения законопроекта о Киеве надо переосмыслить

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии

В Украине проведут аудит приватизации недр и стратегических предприятий – Зеленский

Украина поддерживает санкции США по отношению к Коломойскому – Зеленский

Ряд стран выразили поддержку инициативе Украины по созданию Крымской платформы

Проект мирного плана по урегулированию на Донбассе есть, он в России – Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде планируют на следующей неделе закончить работу над текстом законопроекта о местном референдуме - Стефанчук

Украина настроена на активизацию политического диалога с Афганистаном - Жовква

В Украине проведут аудит приватизации недр и стратегических предприятий – Зеленский

Украина поддерживает санкции США по отношению к Коломойскому – Зеленский

Ряд стран выразили поддержку инициативе Украины по созданию Крымской платформы

Кулеба призвал мир не пересматривать и не ослаблять позицию с требованием деоккупации Крыма

Текст законопроекта о местном референдуме планируется подготовить в ближайшее время – Стефанчук

Проект мирного плана по урегулированию на Донбассе есть, он в России – Кравчук

Суд оставил без рассмотрения исковое заявление Минюста об аннулировании регистрации партии "Довира"

Марин Ле Пен считает, что победит на выборах президента Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА