В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко

Политическая партия "Слуга народа" планирует ввести в свою структуру два новых органа - политический совет и национальный совет громад, сообщил председатель политсилы Александр Корниенко.

"Первое направление, по которому мы будем принимать решение, - это мы хотим переструктуировать партийную жизнь, партийную деятельность... Мы вводим органы, которые будут иметь не совещательный голос, а решающие влияние на решения партии, поскольку они являются руководящими органами в партии между съездами. Это политический совет, куда войдут избранные съездом представители, и новый орган - национальный совет громад, куда войдут лидеры областных организаций партии, а также Киевской городской и Криворожской городской, которые у нас приравниваются к областным", - сказал Корниенко на съезде партии "Слуга народа" в субботу в Киеве.

Он подчеркнул также, что аналогичная структура будет повторяться на региональном уровне.