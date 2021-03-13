Политика

12:02 13.03.2021

Разумков призвал депутатов от "Слуги народа" продолжать выполнять программные принципы партии

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Разумков призвал депутатов от "Слуги народа" продолжать выполнять программные принципы партии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал членов партии "Слуга народа" продолжать выполнять программные принципы политсилы, с которыми они пришли к власти.

"Команда - это всегда принципы, с которыми мы шли к власти... Важно, чтобы те обещания, те принципы, те задачи, которые мы ставили для себя и которые ставили перед нами люди, не менялись в зависимости от ситуации, в зависимости от волн, от солнца или непогоды на улице, или сезона, в том числе политического. Я очень хочу пожелать, чтобы мы продолжали идти с теми ценностями и принципиальными подходами, которые у нас были, есть и, я уверен, будут оставаться", - заявил Разумков, выступая на съезде партии "Слуга народа" в субботу в Киеве.

Спикер подчеркнул, что, только работая на общий результат и имея понимание вертикали власти, удастся достигать результатов.

"Я уверен, что будет ещё много задач, вызовов и проблем", - сказал Разумков, добавив, что работать надо сообща, "с пониманием того, зачем мы пришли".

Теги: #разумков #слуга_народа
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