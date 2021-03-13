Политика

11:54 13.03.2021

Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

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Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов фракции "Слуга народа" к ответственному голосованию за важные для страны законы.

"Мы никогда не сделаем нашу страну единой, если сами не будем сплоченными. Как я думаю, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но, если речь идёт о принципиальных для страны вещах, на табло всегда должно быть минимум 226 голосов, голосов "Слуги народа"", - заявил Зеленский, выступая на съезда партии "Слуга народа" в субботу в Киеве.

"Вам должно быть всё равно, как голосуют другие партии, - пусть это останется на их совести", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что для страны важны законы в сфере земельной реформы, децентрализации, народовластия, законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, борьбы над коррупцией.

Кроме того, глава государства отметил, что его команда постепенно очищается от случайных людей.

"Мы постепенно очищаем команду от "засланных козачков" и случайных людей... и мы готовы двигаться дальше", - заявил Зеленский.

Он добавил, что у партии "Слуга народа" начинается новый период деятельности, когда все ошибки переосмыслены и выводы сделаны. "Поэтому депутаты партии должны забыть о фразе "да, но", когда речь идёт о выполнении данных народу обещаний", - подчеркнул глава государства.

Теги: #зеленский #рада #слуга_народа
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