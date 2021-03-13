Политика

11:22 13.03.2021

Зеленский выступает на съезде партии "Слуга народа"

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Зеленский выступает на съезде партии "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в съезде политической партии "Слуга народа", который проходит в субботу в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участие в работе съезда также принимают председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно повестке дня, партия должна утвердить в новой редакции устав и программу, а также переизбрать высшие руководящие органы политсилы.

Теги: #зеленский #съезд #слуга_народа
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