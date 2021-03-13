Украина настроена на активизацию политического диалога с Афганистаном - Жовква

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с советником президента Афганистана Кабиром Ханом Исахелем.

"В Украине внимательно следят за позитивными изменениями в Афганистане. Мы разделяем настрой афганской стороны на углубление двусторонних отношений. Пришло время для активизации политического диалога и организации дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне. Мы серьезно настроены развивать наше торговое и экономическое сотрудничество, восстанавливать двусторонний товарооборот", - цитирует Жовкву пресс-служба президента.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил возможности для увеличения поставок украинской агропромышленной продукции в Афганистан, что может способствовать обеспечению продовольственной безопасности.

Он также выразил намерения украинской стороны участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с использованием имеющегося опыта работы в стране: "У нас есть необходимые знания о вашей стране и опыт, и мы готовы принять участие в восстановлении и модернизации железных дорог, шоссе, объектов энергетики".