Политика

20:51 12.03.2021

В Украине проведут аудит приватизации недр и стратегических предприятий – Зеленский

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В Украине проведут аудит приватизации недр и стратегических предприятий – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение расследования законности приватизации стратегических предприятий и недр в стране отдельными лицами.

"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности Мотор Сич, а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это случилось? Опять же - риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр", - сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.

"Граждане должны знать: каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы. Тем, кто сделал это законно - бояться нечего. И для того, чтобы установить это - будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу. Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными - как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел", - добавил глава Украинского государства.

Теги: #президент #аудит #ресурсы
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