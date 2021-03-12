Ряд стран выразили поддержку инициативе Украины по созданию Крымской платформы

На заседании в формате "Арриа" по временной оккупации Крыма ряд стран, в том числе США, Великобритания, Турция, Литва, Канада, выразили поддержку инициативе Украины по созданию Крымской платформы.

"США приветствуют новую инициативу Украины - Крымску платформу - как следующий шаг и площадку для международных партнеров, преданных суверенитету и территориальной целостности Украины. Пришло время завершить оккупацию Крыма Россией и ее продолжающуюся агрессию на востоке Украины", - заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании по формуле "Арриа" "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины" в пятницу.

Она также призвала РФ позволить гуманитарным работникам и ОБСЕ, посланникам ООН немедленный доступ к Крыму и Донбассу.

"Российская агрессия на востоке Украины не такова, как о ней говорит Россия - внутренний украинский конфликт. Россия финансирует, вооружает, тренирует, управляет и воюет наряду с ее марионеточными силами и вооруженными группами на востоке Украины. За ее внедрением в Крым последовали ряд убийств и исчезновений по крайней мере десятка оппонентов оккупации", - отметила постпред.

Она подчеркнула, что эти действия должны быть расследованы.

"Мы призываем Россию освободить более 100 украинских политических заключенных, которых она удерживает", - указала Томас-Гринфилд.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд также призвала РФ освободить всех незаконно задержанных политических заключенных и предоставить доступ международных миссий по наблюдению за соблюдением прав человека к оккупированным территориям.

"Я хочу подчеркнуть поддержку Соединенным Королевством новой международной Крымской платформы, которая объединит международное сообщество, чтобы поддержать возвращение Крыма Украине. Мы должны ответить решительно на враждебные действия, которые нарушают устав ООН и международное право и продолжают держать Крым в центре внимания. Крым - это Украина", - заявила она.

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно заверил, что Канада поддерживает инициативу Украины по Крымской платформе, целью которой является обеспечение долгосрочного видения деоккупации и реинтеграции Крыма.

"Мы продолжим оказывать давление на Россию пока она не начнет уважать суверенитет, территориальную целостность Украины и международное право", - подчеркнул Гарно.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что международное сообщество должно продолжать расширять свое политическое давление на РФ, включая санкции, требуя полного соблюдения международного права и прав человека. Он добавил, что инициатива Украины по созданию международной Крымской платформы будет полезным инструментом для консолидации международной политики непризнания и усиления давления на РФ, чтобы предупредить дальнейшее усиление ее незаконных действий на полуострове.

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Киран подчеркнул, что Турция также поддерживает Крымскую платформу. "Мы надеемся, что эта платформа увеличит внимание международного сообщества к Крыму", - указал он.

Государственный министр Германии Нилс Аннен призвал РФ освободить всех граждан Украины, которые были незаконно задержаны и заключены под стражу, в том числе более 100 крымских татах.

"Вывод ясен: в соответствии с уставом ООН и решениями Генеральной ассамблеи мы не можем признать незаконную аннексию Россией Крыма. Для России вывод также должен быть прост: расскажите правду о Крыме, остановите нарушения прав человека и верните Крым Украине. Крым является и остается Украиной", - сказал Аннен.

Постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер призвал РФ выполнять свои международные обязательства и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

"Мы осуждаем продолжающиеся систематические преследования крымских татар и лиц, принадлежащих к украиноязычному сообществу. Мы призываем Россию прекратить эту политику, которая, очевидно, заставляет молчать тех, кто осмеливается осуждать аннексию Крыма. Ответственные за эти нарушение должны быть привлечены к ответственности, Россия должна также прекратить свою политику демографических изменений на полуострове", - сообщил постпред Франции.

Заседание в формате "Арриа" по временной оккупации Крыма является ежегодным мероприятием, которое проводит Украина вместе с партнерами для привлечения внимания к событиям февраля-марта 2014 года. Заседание было созвано государствами-членами Совета Безопасности ООН - Великобританией, Эстонией, Ирландией, Норвегией, США и Францией - вместе с Украиной. Более двадцати стран-членов ООН из разных регионов мира стали соорганизаторами этого мероприятия.