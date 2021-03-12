Политика

17:27 12.03.2021

Текст законопроекта о местном референдуме планируется подготовить в ближайшее время – Стефанчук

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Текст законопроекта о местном референдуме планируется подготовить в ближайшее время – Стефанчук

Рабочая группа Верховной Рады по разработке проектов законов по вопросам народовластия планирует в ближайшее время подготовить первоначальный текст законопроекта о местном референдуме и вынести его на общественное обсуждение, сообщил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

"Планируем в ближайшее время подготовить первоначальный текст законопроекта о местном референдуме, а затем вынести его на общественное обсуждение. Далее проект закона будет доработан по результатам всеукраинского обсуждения, зарегистрирован в парламенте Украины и направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию", – написал Стефанчук в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что перед регистрацией законопроекта рабочая группа планирует осуществить поездки во все регионы Украины, чтобы обсудить его текст с представителями местных советов и усовершенствовать наработанное. По словам Стефанчука, в настоящее время около тридцати советов разных уровней высказались в поддержку этого законопроекта.

Также он проинформировал, что во время очередного заседания члены рабочей группы предварительно согласовали, что финансирование местных референдумов будет происходить за счет местных бюджетов.

"Мы отказались от предложения частичного финансирования местных референдумов из государственного бюджета, ведь понимаем, что предостережением этого является то, что перед выборами мы будем видеть парад местных референдумов за счет государственного бюджета", – объяснил Стефанчук.

При этом наиболее дискуссионными оказались вопросы частоты проведения местных референдумов и количества вопросов, которые могут быть вынесены.

"Пока мы остановились на формуле: один местный референдум - один вопрос. Однако, если нам удастся разработать понятный и неконфликтный механизм, мы не исключаем возможности вынести на референдум более одного вопроса", – добавил Стефанчук.

Кроме того, рабочая группа предварительно согласовала, что местные референдумы могут проводиться дважды в год – в марте и октябре.

Теги: #законопроект #стефанчук #референдум
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