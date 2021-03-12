Политика

15:23 12.03.2021

Проект мирного плана по урегулированию на Донбассе есть, он в России – Кравчук

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Проект мирного плана по урегулированию на Донбассе есть, он в России – Кравчук

Проект плана по мирному урегулированию на Донбассе уже разработан, и он находится на утверждении в России, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Они говорят, что плана нет. Если им что-то невыгодно, они скажут что угодно, что не соответствует действительности. Такой план есть, и план такой находится в России. А вот как они к нему относятся - будет видно", - отметил Кравчук, отвечая на вопросы журналистов о наличии плана по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Он уточнил, что как только Россия одобрит проект этого плана, он станет полноценным планом.

"Пока что это предложения трех: Германии, Франции и Украины. А план будет тогда, когда будет одобрен четырьмя государствами. Потому что в "нормандском формате" работают не три, а четыре государства", - пояснил Кравчук.

Теги: #кравчук #урегулирование #донбасс #план
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