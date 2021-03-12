Суд оставил без рассмотрения исковое заявление Минюста об аннулировании регистрации партии "Довира"

Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения исковое заявление Министерства юстиции Украины об аннулировании регистрации партии "Довира".

Как сообщает пресс-служба "Довира Полтавщины" в Фейсбуке, об этом говорится в соответствующем постановлении ОАСК.

В политсиле отмечают, что при этом заявление об оставлении иска без рассмотрения 1 марта поступило в суд от истца - Министерства юстиции.

"Учитывая заявление представителя истца об оставлении искового заявления без рассмотрения, суд считает целесообразным оставить исковое заявление без рассмотрения. Соответственно, заявление истца подлежит удовлетворению", - говорится в постановлении ОАСК.

23 февраля "Довира" заявила, что обеспечила создание и регистрацию необходимого количества областных организаций, подав соответствующие пакеты документов в пределах установленного законом срока. В партии заявили, что суд не имеет никаких оснований для аннулирования ее регистрации.

"Мы заявляем, что на дату подачи в суд искового заявления Министерством юстиции об аннулировании регистрации политической партии "Довира" было официально зарегистрировано 16 областных ячеек партии. Соответственно, требования части седьмой статьи 11 закона Украины "О политических партиях в Украине" относительно создания ячеек в большинстве областей Украины полностью выполнены", - отмечалось в заявлении партии.