Политика

10:48 12.03.2021

Суд оставил без рассмотрения исковое заявление Минюста об аннулировании регистрации партии "Довира"

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Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения исковое заявление Министерства юстиции Украины об аннулировании регистрации партии "Довира".

Как сообщает пресс-служба "Довира Полтавщины" в Фейсбуке, об этом говорится в соответствующем постановлении ОАСК.

В политсиле отмечают, что при этом заявление об оставлении иска без рассмотрения 1 марта поступило в суд от истца - Министерства юстиции.

"Учитывая заявление представителя истца об оставлении искового заявления без рассмотрения, суд считает целесообразным оставить исковое заявление без рассмотрения. Соответственно, заявление истца подлежит удовлетворению", - говорится в постановлении ОАСК.

23 февраля "Довира" заявила, что обеспечила создание и регистрацию необходимого количества областных организаций, подав соответствующие пакеты документов в пределах установленного законом срока. В партии заявили, что суд не имеет никаких оснований для аннулирования ее регистрации.

"Мы заявляем, что на дату подачи в суд искового заявления Министерством юстиции об аннулировании регистрации политической партии "Довира" было официально зарегистрировано 16 областных ячеек партии. Соответственно, требования части седьмой статьи 11 закона Украины "О политических партиях в Украине" относительно создания ячеек в большинстве областей Украины полностью выполнены", - отмечалось в заявлении партии.

 

Теги: #довира
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