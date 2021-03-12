Политика

09:02 12.03.2021

Марин Ле Пен считает, что победит на выборах президента Франции

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Марин Ле Пен считает, что победит на выборах президента Франции

Лидер ультраправой французской партии "Национальное обьединение" Марин Ле Пен выразила уверенность, что победит на президентских выборах в 2022 году.

"Я думаю, что выиграю на президентских выборах", - сказала она в эфире телеканала BFMTV.

Ле Пен добавила, что при таком развитии событий затем она будет баллотироваться на второй срок, так как это даст ей возможность наиболее полным образом претворить в жизнь свою программу.

По мнению политика, большинство французов на данный момент поддерживают многие ее предложения, в частности, по резкому ограничению иммиграции.

Ле Пен, говоря о радикальных переменах, которые ожидают Францию в случае ее избрания, пошутила и по поводу своего хобби - разведения котов.

"Все привыкли видеть в Елисейском дворце собак. Но в моем случае вы обнаружите там котов", - сказала Ле Пен.

Она не стала исключать, что в случае прихода ко власти сформирует правительство с участием и некоторых других политических сил. "Я хотела бы сформировать правительство национального единства", - подчеркнула собеседница телеканала.

Она заверила, что французы "за 30 лет дали шанс проявить себя всем традиционным вариантам: правым, левым. При этом, особой разницы между ними не увидели".

Нынешнее правительство Ле Пен считает "вобравшим в себя худшие черты правых и худшие черты левых". Сама же она хочет сформировать кабинет министров "с лучшими особенностями правых и левых".

Ранее сообщалось, что, согласно опросу BFMTV, 48% французов считают вероятной победу Марин Ле Пен на выборах 2022 года.

Другой опрос показал, что за неё во втором туре сейчас были бы готовы проголосовать 47% избирателей, а за действующего президента Эмманюэля Макрона - 53%.

Следующие выборы президента Франции состоятся весной 2022 года. Ожидается, что Макрон попытается добиться переизбрания.

Марин Ле Пен - дочь основателя партии "Национальный фронт" Жана-Мари Ле Пена. Позже эту партию переименовали в "Национальное объединение".

Первую попытку стать президентом Марин Ле Пен совершила в 2012 году, но не смогла преодолеть первый тур. В 2016 году она финишировала второй по итогам первого тура. Второй тур она проиграна Макрону, получившему примерно 66% голосов.

В 2002 году Жан-Мари Ле Пен сенсационно пробился во второй тур президентских выборов. Это был первый и последний такой его успех за длительную политическую карьеру. Во втором туре Ле Пен проиграл Жаку Шираку, набравшему целых 82% голосов. Перед голосованием Ширак отказался участвовать в дебатах с Ле Пеном и призывал избирателей помочь не допустить ультраправых ко власти.

Марин Ле Пен, заняв пост главы партии, взяла курс на изменение образа "Национального объединения", чтобы попробовать расширить электоральную базу. По мнению наблюдателей, тот факт, что она проиграла Макрону не так сильно, как ее отец - Шираку, как раз свидетельствует о том, что Марин Ле Пен действительно удалось заметно повысить популярность партии.

Теги: #ле_пен #франция #выборы
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