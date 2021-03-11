Политика

11:52 11.03.2021

Россия не получала от Украины конкретных инициатив по поводу встречи "нормандской четверки"

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Россия не получала от Украины конкретных инициатив по поводу встречи "нормандской четверки"

Москва не получала от Киева конкретных инициатив по поводу встречи "нормандской четверки", какие-либо контакты между президентами России и Украины пока не планируются, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента (Украины - ИФ) о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четвёрку", и об этом всегда ведётся речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - сказал Песков журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос, не планируются ли между президентами телефонные контакты, он сказал: "Нет, пока нет. Они при необходимости могут быть достаточно оперативно согласованы, но в планах таких контактов нет".

Теги: #рф #песков #украина #нормандская_четверка
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