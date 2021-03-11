Премьер Грузии заявил о готовности властей продолжить диалог с оппозицией при посредничестве ЕС

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили приветствует решение председателя Европейского совета Шарля Мишеля о назначении шведского дипломата Кристиана Даниэльсона, возглавляющего представительство Еврокомиссии в Швеции, посредником в диалоге политических сил в Грузии.

Как заявил Гарибашвили в четверг перед началом заседания правительства, власти Грузии приветствуют визит Даниэльсона в Тбилиси, который состоится в ближайшее время.

"Мы уверены, что его участие будет способствовать конструктивному проведению процессов", - сказал он, отметив, что грузинские власти готовы к продолжению конструктивного диалога с оппозицией.

"Мы полностью согласны с рекомендацией и советом Евросовета, что как можно в кратчайшие сроки оппозиция и власти должны найти общий язык и достичь соглашения, что позволит нашему парламенту начать нормальную работу и чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни", - заявил Гарибашвили.

В Грузии большинство оппозиционных партий отказались признавать результаты состоявшихся 31 октября прошлого года парламентских выборов. Оппозиционеры отказались от своих мандатов и потребовали проведения новых выборов. Позже ситуация в Грузии накалилась из-за задержания председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. Оппозиция пригрозила уличными протестами.

1 марта посетивший Тбилиси председатель Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские политические силы к диалогу. Тогда же он лично принял участие во встрече представителей оппозиции с представителями правящей партии "Грузинская мечта" и выразил надежду, что при посредничестве ЕС диалог продолжится и ситуация в Грузии разрядится.