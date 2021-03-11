Варшава высылает белорусского дипломата

Варшава объявила "персона нон-грата" белорусского дипломата в ответ на вчерашнюю высылку польского из Минска.

"В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте, Польша сегодня объявила персона нон-грата дипломата посольства Беларуси в Варшаве", - написал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в Твиттере.

Соответствующая информация была представлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши, добавил он.

Как сообщалось, 9 марта 2021 года в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Минске Мартин Войцеховский.

В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 года в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси.

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", - заявили в МИД по этому поводу.

В среду из-за мероприятия в Бресте городская прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников - по ч.3 ст.130 УК.