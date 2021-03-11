Политика

10:09 11.03.2021

США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока-2" - Блинкен

1 мин читать
США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока-2" - Блинкен

Администрация США еще не завершила процесс определения новых возможных санкций против газопровода "Северный поток-2", заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем процесс определения возможных дальнейших санкций", - сказал он, выступая в комитете по иностранцам делам Палаты представителей.

Несколько конгрессменов на слушаниях призвали Блинкена побыстрее ввести дополнительные санкции против газопровода, напомнив ему, что администрация в соответствии с принятым ранее Конгрессом законом обязана это сделать. Блинкен, отвечая на вопросы, не стал уточнять, когда можно ждать новых ограничительных мер.

Ранее в марте представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что следующий плановый отчет госдепартамента по "Северному потоку 2" и санкциям по этому проекту ожидается в мае. При этом многие конгрессмены призывают Белый дом ускорить процесс введения санкций.

 

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:10 11.03.2021
Сенат утвердил Меррика Гарланда генпрокурором США

Сенат утвердил Меррика Гарланда генпрокурором США

05:42 11.03.2021
Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

Байден пообещал поделиться вакцинами от COVID-19, если в США они будут в избытке

02:37 11.03.2021
Россия в последние годы активизировалась на Кубе, считает Блинкен

Россия в последние годы активизировалась на Кубе, считает Блинкен

23:59 10.03.2021
США приобретут еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

США приобретут еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

22:28 10.03.2021
США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2"

США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2"

19:01 10.03.2021
Почти четверть американцев не желают вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Почти четверть американцев не желают вакцинироваться от COVID-19 - опрос

17:13 10.03.2021
Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

16:48 10.03.2021
Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

16:08 10.03.2021
Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

06:07 10.03.2021
Госдеп США объявил о введении санкций в отношении двух иранцев из КСИР

Госдеп США объявил о введении санкций в отношении двух иранцев из КСИР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

В Кремле нет информации о плане урегулирования на Донбассе, предложенном Францией и Германией

МИД призывает посла Израиля оставить дискуссии о сохранении национальной памяти историкам

В ОПЗЖ обвинили команду Зеленского в "политической расправе" над Медведчуком

ПОСЛЕДНЕЕ

Варшава высылает белорусского дипломата

Тихановская ждет от ЕС новых санкций против Лукашенко

РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

Процесс восстановления Донбасса можно начать в нынешнем году, развивая экономику региона – лидер партии "Голос"

В Раде действует около сотни межфракционных депутатских объединений – "ОПОРА"

В Кремле нет информации о плане урегулирования на Донбассе, предложенном Францией и Германией

МИД призывает посла Израиля оставить дискуссии о сохранении национальной памяти историкам

"Слуга народа" планирует на съезде 13 марта ввести новую организационную структуру партии

В ОПЗЖ обвинили команду Зеленского в "политической расправе" над Медведчуком

Тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА