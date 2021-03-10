США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2"

Администрация США ещё не завершила процесс определения новых возможных санкций против газопровода "Северный поток 2", заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем процесс определения возможных дальнейших санкций", - сказал он, выступая в комитете по иностранцам делам Палаты представителей.

Несколько конгрессменов на слушаниях призвали Блинкена побыстрее ввести дополнительные санкции против газопровода, напомнив ему, что администрация в соответствии с принятым ранее Конгрессом законом обязана это сделать. Блинкен, отвечая на вопросы, не стал уточнять, когда можно ждать новых ограничительных мер.

Ранее в марте представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что следующий плановый отчёт госдепартамента по "Северному потоку 2" и санкциям по этому проекту ожидается в мае. При этом многие конгрессмены призывают Белый дом ускорить процесс введения санкций.