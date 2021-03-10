РФ поддерживает пророссийские силы в Украине, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом – разведка Эстонии

Реинтеграция оккупированного Донбасса в Украине на продиктованных РФ условиях неприемлема для украинской власти, однако российская сторона продолжает играть на затягивание времени, ожидая, что нерешенный конфликт рано или поздно заставит руководство Украины пойти на уступки, говорится в шестом ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии "Международная безопасность и Эстония".

В документе, выдержки из которого опубликованы на сайте Службы внешней разведки (СВР) Украины в среду, отмечается, что РФ помогает украинским политсилам, "предпочитаюшим тяготеть к Москве и сопротивляющихся выбранному Украиной европейскому пути".

"Россия всесторонне поддерживает пророссийские силы в украинском политикуме, которые стремятся добиться признания российского суверенитета над Крымом и решения конфликта на Востоке Украины на продиктованных Россией условиях... Во время подготовки к местным выборам в Украине российское руководство еще больше нарастило благосклонность к политикам из рядов ОПЗЖ. Старый знакомый президента Путина, украинский олигарх и член парламента Виктор Медведчук является частым гостем у главы РФ... После таких визитов ключевой сигнал общественности - декларация нераздельной судьбы и тесных связей Украины и России", - отмечают в эстонской разведке.

В документе подчеркивается, что "реальность на оккупированных территориях восточной Украины определяется оккупационными властями, которая может восстановить военное давление на Украину в любой момент с помощью вооруженных формирований, которые управляются и оснащаются Россией". "Наличие такой угрозы на оккупированной территории Украины… является четким сигналом о нежелании России отказаться от агрессии", - говорится в докладе.

В свою очередь, департамент государственной безопасности и военная разведка Литовской Республики в опубликованном совместном докладе "Национальная оценка угроз 2021" отмечают, что РФ использует замороженные конфликты для вмешательства во внутренние дела соседних стран, однако этот инструмент постепенно теряет свою эффективность.

"Попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными. Кремль будет неспособным использовать рычаг своего контроля над Донбассом для контроля за внешней и внутренней политикой Украины, пока требования Москвы оставаться неприемлемыми для большинства украинцев", - говорится в документе, выдержки из которого также опубликованы на сайте СВР Украины.

В то же время, в докладе отмечается, что РФ может "легко усилить свое военное давление на Киев", используя "полностью и безоговорочно" подконтрольные ей военные формирования на Донбассе.