Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

Украина и США должны усилить политическое сотрудничество на основе двухпартийной поддержки, заявила новоназначенная посол Украины в США Оксана Макарова.

"Украина с Крымом, Украина с деоккупированным Донбассом, Украина, в которой установился мир, экономически сильная Украина, Украина с верховенством права и сильными институциями, Украина-член НАТО и Украина-член ЕС - именно это залог не только нашего успеха, именно это - залог безопасности и развития Европы, а также всего Черноморского региона", - сказала Маркарова на Киевском форуме по безопасности, организованном фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", в Киеве в среду.

По ее словам, Украина сейчас вместе с партнерами из США и Европейского Союза может приблизиться максимально к этой визии.

"Это и усиливать политическое сотрудничество на основе двухпартийной поддержки, активного диалога и усиления санкционного режима до тех пор, пока агрессор не изменит свою политику. Это усиливать безопасность в регионе. Здесь нет альтернативы нашему вступлению в НАТО, и мы активно будем работать, в том числе в США, других странах для того, чтобы мы максимально быстро приблизились к этой цели", - указала Маркарова.

Также посол отметила необходимость усиления трансформации Украины в "модерную, экономически сильную страну с верховенством права".

"Это усиление экономического и финансового сотрудничества. Потому что здесь у нас последние 20 лет нераскрытый потенциал, который, наконец, надо взять и открыть. И это все, что касается развития человеческого капитала: наши культурные связи, наши связи в образовании, медицине и просто даже общении между нашими народами", - пояснила она.

Посол рассказала о планах наполнить в этих направлениях новым содержанием те форматы, которые уже есть, такие как комиссия по стратегическому партнерству и стратегические диалоги.

"Но мы тоже будем инициировать новые форматы, в частности в тех новых вопросах, а это касается и противодействия пропаганде и кибератакам, в которых уже Украине есть что дать миру и дать нашему стратегическому партнеру", - подчеркнула Маркарова.