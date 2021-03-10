Политика

16:48 10.03.2021

Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

2 мин читать
Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

Украина и США должны усилить политическое сотрудничество на основе двухпартийной поддержки, заявила новоназначенная посол Украины в США Оксана Макарова.

"Украина с Крымом, Украина с деоккупированным Донбассом, Украина, в которой установился мир, экономически сильная Украина, Украина с верховенством права и сильными институциями, Украина-член НАТО и Украина-член ЕС - именно это залог не только нашего успеха, именно это - залог безопасности и развития Европы, а также всего Черноморского региона", - сказала Маркарова на Киевском форуме по безопасности, организованном фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", в Киеве в среду.

По ее словам, Украина сейчас вместе с партнерами из США и Европейского Союза может приблизиться максимально к этой визии.

"Это и усиливать политическое сотрудничество на основе двухпартийной поддержки, активного диалога и усиления санкционного режима до тех пор, пока агрессор не изменит свою политику. Это усиливать безопасность в регионе. Здесь нет альтернативы нашему вступлению в НАТО, и мы активно будем работать, в том числе в США, других странах для того, чтобы мы максимально быстро приблизились к этой цели", - указала Маркарова.

Также посол отметила необходимость усиления трансформации Украины в "модерную, экономически сильную страну с верховенством права".

"Это усиление экономического и финансового сотрудничества. Потому что здесь у нас последние 20 лет нераскрытый потенциал, который, наконец, надо взять и открыть. И это все, что касается развития человеческого капитала: наши культурные связи, наши связи в образовании, медицине и просто даже общении между нашими народами", - пояснила она.

Посол рассказала о планах наполнить в этих направлениях новым содержанием те форматы, которые уже есть, такие как комиссия по стратегическому партнерству и стратегические диалоги.

"Но мы тоже будем инициировать новые форматы, в частности в тех новых вопросах, а это касается и противодействия пропаганде и кибератакам, в которых уже Украине есть что дать миру и дать нашему стратегическому партнеру", - подчеркнула Маркарова.

Теги: #сша #украина #форум #маркарова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:13 10.03.2021
Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

16:08 10.03.2021
Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

08:25 10.03.2021
В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

07:51 10.03.2021
С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили – штаб ООС

07:13 10.03.2021
В больницах Польши остается 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии – ГСЧС

В больницах Польши остается 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии – ГСЧС

06:07 10.03.2021
Госдеп США объявил о введении санкций в отношении двух иранцев из КСИР

Госдеп США объявил о введении санкций в отношении двух иранцев из КСИР

05:07 10.03.2021
SpaceX перенесла на сутки запуск новой группы из 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX перенесла на сутки запуск новой группы из 60 интернет-спутников Starlink

04:06 10.03.2021
На Буковине выявлено 553 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 553 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

03:11 10.03.2021
1,7 тыс. служащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне еще на два месяца – СМИ

1,7 тыс. служащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне еще на два месяца – СМИ

03:08 10.03.2021
Центр противодействия дезинформации, анонсированный президентом Украины, будет презентован в четверг, 11 марта – Ермак

Центр противодействия дезинформации, анонсированный президентом Украины, будет презентован в четверг, 11 марта – Ермак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

В Кремле нет информации о плане урегулирования на Донбассе, предложенном Францией и Германией

МИД призывает посла Израиля оставить дискуссии о сохранении национальной памяти историкам

В ОПЗЖ обвинили команду Зеленского в "политической расправе" над Медведчуком

Посол Израиля требует отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича

ПОСЛЕДНЕЕ

Процесс восстановления Донбасса можно начать в нынешнем году, развивая экономику региона – лидер партии "Голос"

В Раде действует около сотни межфракционных депутатских объединений – "ОПОРА"

В Кремле нет информации о плане урегулирования на Донбассе, предложенном Францией и Германией

МИД призывает посла Израиля оставить дискуссии о сохранении национальной памяти историкам

"Слуга народа" планирует на съезде 13 марта ввести новую организационную структуру партии

В ОПЗЖ обвинили команду Зеленского в "политической расправе" над Медведчуком

Тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации - Кулеба

Притула заявил, что покинет шоу на "Новом канале" из-за российских бенефициаров

Посол Израиля требует отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича

Парламентская реформа продолжается - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА